Ta słodka dziewczynka z lodami na rowerze to Anna Czartoryska-Niemczycka ! Aktorka właśnie dzisiaj, 8 stycznia, obchodzi swoje 32 urodziny. Ania chyba nie może narzekać na to, jak ułożyło się jej życie. Wyszła za mąż za przystojnego biznesmena Michała Niemczyckiego. W 2014 roku została mamą syna Ksawerego. Za chwilę zostanie mamą po raz drugi, a jej kariera również rozwija się całkiem nieźle. Przed zajściem w drugą ciążę, wystąpiła w trzeciej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jest w trakcie nagrywania swojej kolejnej płyty. Życzymy Ani spełnienia marzeń i samych sukcesów! A tak wyglądała, gdy była dziewczynką. Widać zadatki na przyszłą gwiazdę? Dawno dawno temu...:-) #urodziny Posted by Anna Czartoryska-Niemczycka on 8 stycznia 2016