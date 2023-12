Finał 10. edycji "Rolnik szuka żony" dostarczył widzom wielu emocji i niewątpliwie najwięcej z nich wywołał Darek. Jak już wiadomo, jego relacja z Nicolą zakończyła się w bardzo burzliwej atmosferze, a w finale show nie zabrakło gorzkich słów i ostrej wymiany zdań, co doprowadziło Nicolę do łez. Widzowie po finale "Rolnika" nie zostawili na Darku suchej nitki i stanęli murem za jego byłą partnerką. Teraz rolnik postanowił wydać oświadczenie związane z pofinałowymi emocjami widzów wokół jego osoby.

W finale 10. edycji "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, że Nicola i Darek się rozstali. Jak się okazało, była to decyzja Darka, który stwierdził, że Nicola jest w jego opinii zbyt dziecinna i straciła w jego oczach przy bliższym poznaniu. W finale show wypomniał jej nawet pewną sytuację, która w jego opinii była nieakceptowalna.

Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko jak dla mnie. Przykładowo nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, to dla mnie jest to nieakceptowalne

Cała atmosfera pomiędzy Nicolą i Darkiem w finale programu była naprawdę bardzo napięta. Padały gorzkie słowa, a Nicola nie mogła powstrzymać łez. W opinii widzów "Rolnik szuka żony", Darek w finale show wypadł fatalnie i jego zachowanie do dziś jest szeroko komentowane w sieci. Sam zainteresowany po kilku dniach milczenia postanowił w końcu odpowiedzieć na tę falę krytyki.

Darek z "Rolnik szuka żony" zamieścił oświadczenie na swoim Instagramie. Rolnik zwrócił się w nim do hejterów, a także przyznał, że to, co zostało pokazane w programie, to "zaledwie procent tego, co było nagrane". Dodał również, że "w wielu momentach wyglądało to dużo inaczej, jak zostało pokazane" w telewizji.

Witam wszystkich odbiorców programu Rolnik Szuka Żony. W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę jakichkolwiek podstaw do takiej krytyki i hejtu, jaki wylewacie na nas. Z uwagi na to, że jest to program rozrywkowy, zostały wybrane tylko najciekawsze dla widza momenty, który szuka zwrotów akcji i sensacji. Proszę mi uwierzyć, że to, co zostało pokazane w waszych odbiornikach jest to zaledwie procent tego co było nagrane i co przeżyliśmy wspólnie z ekipą produkcyjną. W wielu momentach naprawdę wyglądało to dużo inaczej, jak zostało pokazane.

- napisał Darek