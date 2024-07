Nie milkną echa wizyty Anji Rubik w programie Karoliny Korwin Piotrowskiej - "Magiel towarzyski". Dziennikarka nie unika trudnych pytań, na które top modelka chętnie odpowiadała. Panie poruszyły m.in. temat kontrowersyjnych opinii o urodzie gwiazdy. Przypomnijmy: Magiel towarzyski: Korwin: Kobiety o twarzy konia nie wymyślili internauci. Rubik: To jest straszne

Jeden z fragmentów rozmowy nie pojawił się w telewizyjnym wydaniu, ale na szczęście można go obejrzeć na Facebooku Magla towarzyskiego. Anja tłumaczy się w nim ze swojej wady wymowy. Choć Karolina jasno stwierdziła, że sepleni już coraz mniej, choć jest to seksowne, modelka przekonywała, że w ogóle nad tym nie pracowała, ponieważ tu o u niej naturalne. Ponadto - nie chce być prezenterką:

Korwin: Przypomina mi się jak mówiłaś, jak poznałyśmy się przy Top Model, miałaś wtedy sexy seplen. Mówię to w czasie przeszłym, wypracowałaś ten seplen.

Rubik: Naprawdę? U mnie jest tak, że im częściej jestem w Polsce i częściej mówię po polsku, to mi to troszeczkę mija. Ja naturalnie lekko seplenię, to już zostanie ze mną. Nie pracowałam nad tym, rozmawiałam z wieloma osobami w TVN. Rozmawialiśmy i się zastanawialiśmy się, czy ja rzeczywiście powinnam nad tym pracować. Ale ja nie będę prezenterką telewizyjną. Ja tutaj mam prowadzić Project Runway jako ja, a ja seplenię i tak to musi zostać. Byłoby bardzo dziwne, kiedy ja wchodzę nagle na wybieg i mówię piękną polską polszczyzną. To nie byłabym wtedy ja.