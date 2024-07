Gościem wczorajszego odcinka Magla towarzyskiego była Anja Rubik. Tuż przed emisją, Karolina Korwin Piotrowska poświęciła jej swój felieton na tvnstyle.pl, w którym opisała m.in. podejście Polaków do sukcesów innych osób za granicą. Przypomnijmy: Rubik będzie gościem Korwin w Maglu. Karolina: U nas słyszy że ma twarz konia, że jest zwyczajnie brzydka

Anja w rozmowie z Karoliną odpowiedziała m.in. na zarzuty niektórych osób, że opłaca media, aby dobrze o niej pisały. Przyznała również, że pomimo wielu głosów krytyki, uwielbia przyjeżdżać do Polski, ponieważ czuje się ogromną patriotką. Nie jest jednak pewna, czy świat mody ją u nas lubi. Nie słyszała również o tym, że antyfani mówią, że ma twarz konia:

Korwin: Przez niektórych nie jesteś lubiana w branży. Kobieta o twarzy konia - wiesz, że tego nie wymyślili internauci? Rubik: Twarzy konia? To jest straszne. Pierwszy raz usłyszałam o tym. Skąd się to wzięło?

Anja opowiedziała również o tworzeniu swojego magazynu "25", który ukazuje się dwa razy do roku:

Wszystkie osoby, które dla niego pracują, znam osobiście i ja mogę zadzwonić i mówię, że to ja, Anja i czy możesz zrobić coś dla "25". Oni znają ten magazyn. Magazyn jest moją pasją, ale ja zdaję sobie że te wszystkie projekty, choć są równie ważne, to dodatek do mojej pracy - do modelingu - przyznała