Anja Rubik wywołuje mieszane uczucia. Niektórzy zarzucają jej anoreksję, inni dyskutują nad jej urodą, ale nikt nie zaprzeczy, że modelka wyróżnia się tym, że ma głowę do interesów i jest bardzo pracowita.

Z jej sukcesem wiążą się duże pienądze: kilkumilionowe kontrakty, własny magazyn, program telewizyjny czy projekty modowe... Anja Rubik nie skupia się jedynie na byciu modelką, jest wszechstronna i przedsiębiorcza, dlatego może sobie pozwolić na egzotyczne podróże i inwestowanie w to, co sprawia jej przyjemność i zysk. Nie zliczymy kampanii reklamowych, pokazów mody czy sesji fotograficznych, w których wystąpiła Anja Rubik. Żadnej innej polskiej modelce nie udało się osiągnąć takiej popularności i utrzymać się na fali przez kilkanaście (!) lat.

Anja Rubik - kariera okupiona ciężką pracą

Karierę modelki rozpoczęła jako nastolatka. Pierwszy raz wyszła na wybieg w Mediolanie, dwa i pół roku później wyjechała do Paryża, gdzie ukończyła brytyjskie liceum. Uczestniczyła w kampaniach reklamowych największych marek, m.in. Valentino, Gucci, Versace, Elie Saab, Dior, Emporio Armani, H&M, Chloé, Dolce & Gabbana. Wielokrotnie otwierała pokazy projektantów, m.in. Stelli McCartney czy Proenzy Schouler. To robi wrażenie. Do tej pory znajduje się na liście najbardziej popularnych i najlepiej opłacanych topmodelek.

It's spring in Paris ! A photo posted by Anja Rubik (@anja_rubik) on Mar 8, 2015 at 9:22am PDT

Anja Rubik - na czym (kim) nie oszczędza?

Modelka zdecydowanie nie liczy pieniędzy, gdy w grę wchodzi... rodzina. Stara się jak może rozpieszczać swoich bliskich, sprawiając im upominki, wypady do luksusowych resatauracji czy wyjazdy. Sama uwielbia podróże - odbywa je często z racji wykonywanego zawodu. Jest prawdziwą globtroterką. Na co najchętniej przeznacza pieniądze?

Na wycieczki, podróże, hotele, dobre jedzenie, wino i wizyty w spa. Jeżeli chodzi o podróże, to nie ma dla mnie finansowych granic.

Wbrew temu, co jest rozpowszechniane, Anji Rubik daleko do bycia rozrzutną. W programie "Project Runway" udowadnia, że to nie pieniądze są dla niej największą wartością, i to nie je chce pomnażać, a talenty. Inwestuje w młodych i zdolnych ludzi, co jest bardzo rzadko spotykaną, a niezwykle cenną cechą.