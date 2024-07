1 z 5

Anja Rubik przyjechała do Krakowa na festiwal filmowy Off Plus Camera! Modelka rzadko przylatuje do Polski, ponieważ jest bardzo zapracowana i na co dzień mieszka w Nowym Jorku. Gwiazda wspiera sztukę i sama prowadzi swój magazyn, więc nie mogło jej zabraknąć na tym wydarzeniu. Dodatkowo to właśnie tutaj miał premierę kontrowersyjny film "Modelka" opowiadający historię z branży modelingu. Nie da się ukryć, że Anja Rubik prezentowała się fantastycznie! Uwagę zwracały jej długie nogi i oryginalna sukienka, na którą pewnie większość gwiazd wcale by się nie zdecydowała. Na modelce wygląda jednak fantastycznie, a całość zwieńczyły klasyczne, czarne sandałki na szpilce. Zobaczcie zdjęcia!

