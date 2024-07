1 z 9

Monika Olejnik, Dawid Woliński, Maciej Sieradzki pojawili się w piątkowy wieczór na festiwalu Off Plus Camera, gdzie odbyła się premiera najnowszego filmu "Modelka". W kinach produkcja ta będzie możliwa do oglądania od 13 maja. To kontrowersyjne dzieło przyciągnęło też kilka innych gwiazd. Kogo? Fotoreporterom pozowała między innymi Macademian Girl, Jagoda Judzińska czy Kaja Śródka i jej ukochany Patryk Mikiciuk. Furorę zrobiła również Renata Kaczoruk w prześwitującej bluzce! Jak zawsze uwagę przyciągała Monika Olejnik, która postawiła na garnitur, różową torebkę i duże okulary. Zobaczcie, jak wyglądały inne gwiazdy i zagłosujcie w naszej sondzie, która wyglądała najlepiej.

Zobacz: Renata Kaczoruk jest na diecie! "Wymarzone byłoby 3-4 kilo..."