Anja Rubik to jedna z najszczuplejszych polskich gwiazd. Co robi modelka, by zachować taką figurę? Wszyscy wiedzą, że podstawą jest zdrowa i zróżnicowana dieta, o czym Anja mówiła wielokrotnie. Teraz Anja zdradziła, co robi jeszcze, by pochwalić się niesamowicie smukłą sylwetką. Odpowiedź jest bardzo prosta... Anja Rubik biega do bardzo energicznej muzyki!

Modelka pochwaliła się zdjęciem z porannego joggingu po Nowym Jorku. Najlepsza recepta Anji na idealną figurę to: wytrwałość + bieganie + dobra energetyczna muzyka! Nasza modelka postawiła na mocne brzmienie zespołu Massive Atack. Taka muzyka na pewno motywuje Anję jeszcze bardziej i powoduje, że modelka może przebiec dłuższy dystans.

A wy czego słuchacie, kiedy uprawiacie sport? Jaka muzyka motywuje was najbardziej?

Anja Rubik uprawia dużo sportu. Uwielbia biegać po Nowym Jorku.

Anja Rubik ma idealną figurę modelki.

Niektórzy zarzucają jej, że jest za szczupła.