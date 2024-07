Anja Rubik to z pewnością najbardziej rozpoznawalna Polska za granicą, która ma na swoim koncie same sukcesy. Modelka wykonała setki kampanii reklamowych dla największych marek na świecie. Nic dziwnego, że jest również nieprzyzwoicie bogata. Przypomnijmy: Rubik jest milionerką. Opowiedziała o swoich wydatkach: Nie ma dla mnie finansowych granic

Początki w modelingu nie były jednak najłatwiejsze, o czym przekonała się nie raz. W rozmowie z serwisem styl.natemat.pl opowiedziała o swoich pierwszych castingach m.in. do reklamy margaryny, gdzie musiała spełnić absurdalne zadania:

Mojego pierwszego castingu nie pamiętam (śmiech). Możliwe, że to było w Warszawie. Ale pamiętam za to jeden taki casting do reklamy telewizyjnej, do margaryny. Miałam być rośliną, która kiełkuje i się wije (śmiech). To było fatalne - przekonuje