Anja Rubik, jak na światowej klasy modelkę przystało, nie może narzekać na brak obowiązków.

Modelka spogląda też na nas z okładki najnowszego numeru "Vivy!". Rozmowa dotyczy refleksji Rubik po przekroczeniu magicznej 30-tki, więc nie mogło zabraknąć tematu rodziny i dzieci. Do tej pory Anja twierdziła, że jeszcze nie myśli o potomstwie, ale teraz ta sytuacja nieco się zmieniła. W rozmowie z magazynem gwiazda przyznaje, że rozmowa z przyjaciółką sprawiła, iż coraz poważniej zastanawia się nad macierzyństwem. Nie ukrywa, że jednym z głównych czynników jest wiek - to dla niej ostatni moment, aby bez problemu zajść w ciążę.



Rozmawiałam z moją przyjaciółką, która jest dużo starsza i zaczęła mnie pytać o dzieci. Odpowiedziałam jej, że jeszcze nie wiem, a ona na to: "W takim razie powinnaś zamrozić swoje jajeczka". Byłam kompletnie zdezorientowana: "Co? Ja? W moim wieku?". Ale ona spokojnie odpowiedziała: "Tak, bo kiedy ja miałam 36 lat i wreszcie naprawdę zapragnęłam dziecka, to lekarz powiedział, że dla mnie jest już za późno. Po prostu przemyśl to, żebyś potem nie żałowała" . I to mi dało do myślenia, muszę przyznać. Faktycznie, nie mam już 23 lat, choć czasami tak mi się wydaje, tylko 31 i jeśli chcę mieć rodzinę to pierwsze dziecko powinnam urodzić w najbliższych latach, bo z drugim podobno jest już łatwiej - tłumaczy w "Vivie!".

Rubik wraca też pamięcią do ślubu z Sashą Knezevicem. Modelka bez ogródek przyznaje, że jeszcze dzień przed planowaną uroczystością, miała spore wątpliwości, którymi natychmiast podzieliła się z ukochanym.

Przed samym ślubem jeszcze się wahałam. Nie chodziło o Sashę, bo tu nie miałam żadnych wątpliwości, tylko o to, czy w ogóle powinnam wychodzić za mąż, skoro nigdy o tym nie myślałam. Z jednej strony uważam, że małżeństwo jest czymś pięknym, moi rodzice są wciąż razem, kochają się, jest im dobrze i to stanowi dla mnie pewien wzorzec, ale z drugiej - dla mnie małżeństwo aż tyle jednak nie znaczy. Bałam się, że to jest rodzaj zakłamania, że wychodzę za mąż, a nie do końca w to wierzę. Dzień wcześniej wzięłam Sashę na bok i mówię: "Słuchaj, jest problem, dlatego że to mi siedzi w głowie i nie wiem, co mam zrobić". A on mi na to odpowiedział: "Wiesz co, skoro wszyscy goście już są na miejscu, zorganizujmy po prostu fajną zabawę. I tyle". Poczułam, jak ten ciężar znika - wspomina.