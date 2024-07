Ostatnio media obiegła informacja o tym, że wiosną na antenę TVN powróci program o tańcu "You Can Dance", który swego czasu cieszył się ogromną popularnością. Stacja co jakiś czas zmienia ramówkę, aby dostosować ją do wymagań widzów. Teraz pojawiła się również wiadomość o tym, że na antenę powróci "Project Runway". Zobacz: Project Runway kontra Top Model: Sieradzky i Piszczałka na otwarciu butiku

Reklama

Program cieszy się dużą popularnością w Stanach Zjednoczonych, gdzie emitowany jest nieprzerwanie od 10 lat. Bardzo dobrze przyjął się również na rynku polskim, a profesjonalne jury w składzie: Joanna Przetakiewicz, Mariusz Przybylski i Anja Rubik przyczyniło się do tego, że trójka finalistów może dzisiaj spełniać swoje marzenia.

Ulubieniec widzów, Maciej Sieradzky otworzył butik w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w Warszawie, Jacob stworzył kolekcję ubrań dla znanej marki, a Liliana Pryma pracuje u Joanny Przetakiewicz.

Kto do nich dołączy? O tym przekonamy się już w przyszłym roku.

Zobacz: Anja Rubik wie jak zarobić na święta. Po gazecie, butach i ubraniach otwiera kolejny biznes

Zobacz także

Reklama

Anja Rubik w świątecznej sesji z mężem: