Aleksandra Żebrowska o swoich stopach "paskudne". Rubik w odpowiedzi pokazała swoje stopy

Aleksandra Żebrowska spełnia swoje marzenie o dużej rodzinie i chętnie publikuje w sieci swoje zdjęcia, eksponując ciążowy brzuszek. Żona Michała Żebrowskiego już niebawem po raz czwarty zostanie mamą, ale do tej pory oficjalnie nie ujawniała płci dziecka. Teraz dowiadujemy się tego w zaskakujących okolicznościach. Znamy płeć czwartego dziecka Aleksandry Żebrowskiej! W lutym Aleksandra Żebrowska poinformowała, że spodziewa się kolejnego dziecka i opublikowała zdjęcie testu ciążowego. Rodzina Aleksandry i Michała Żebrowskich znów się powiększy, ale para do tej pory milczała na temat płci dziecka, choć media informowały, że Żebrowscy będą mieć kolejnego chłopca .. Jak wiadomo para ma już trzech synów: Franciszka, Henryka i Feliksa. Teraz na stronie marki, której założycielką jest Aleksandra Żebrowska pojawiło się jej zdjęcie z informacją, że Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska spodziewają się córeczki! To dziewczynka! Kolejne dziecko Francis & Henry jest w drodze 💛 Gratulacje dla naszej pięknej założycielki i CEO @olazebrowska! Życzę wszystkiego najlepszego i robienia notatek na temat JAK TO WSZYSTKO robisz! - czytamy na Instagramie marki Aleksandry Żebrowskiej. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez FRANCIS & HENRY ™ (@francisandhenry) Zobacz także: Ciężarna Aleksandra Żebrowska zdradziła, ile waży! "Kilka tygodni i parę kilo później" Internauci są zaskoczeni sposobem, w jaki dowiedzieli się o płci dziecka Aleksandry Żebrowskiej i Michała Żebrowskiego. Gratulują parze pierwszej...