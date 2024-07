Anja Rubik nago na okładce francuskiego magazynu Lui. Modelka uwielbia szokować i nie ma problemu z pozowaniem nawet do najbardziej wymagających i odważnych sesji. To dzięki swojemu podejściu do pracy Polka jest tak ceniona za granicą.

Anja Rubik na okładce magazynu Lui

To nie pierwsza taka odważna sesja Anji. Modelka wystąpiła też nago na okładce "Vivy! Moda", gdzie siedziała na krześle, a na sobie miała tylko szpilki. Tym razem na biuście Rubik jest czarny pasek, a dolną część ciała zasłania przewiązana w pasie ramoneska. Szczupła sylwetka modelki też robi wrażenie. Jednak w grudniowym numerze nie ona jedna pojawiła się nago na okładce pisma "Lui". Magazyn wypuścił na rynek 12 różnych okładek, na których pojawiły się światowej sławy modelki.

Zobaczcie, jak wypadła Anja Rubik.

Anja Rubik na okładce magazynu "Lui"

Najnowsza okładka naszej pięknej Anja Rubik :) Tym razem jest ubrana w samą kurtkę, która została nonszalancko zawiązana wokół jej bioder :D No nieźle!

Anja Rubik uwielbia szokować