Uroda Anji Rubik budzi ogromne emocje. Wiele osób zarzuca jej, że jest mało seksowna jak na top modelkę, inni wyśmiewają ją wprost za twarz. Gwiazda nic sobie nie robi jednak z nieprzychylnych komentarzy. Przypomnijmy: Magiel towarzyski: Korwin: Kobiety o twarzy konia nie wymyślili internauci. Rubik: To jest straszne

Wiele osób porównuje Anję Rubik do żony Michała Żebrowskiego, Aleksandry. Kiedy modelka odwiedziła jego teatr 6. piętro, wszyscy postanowili zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Natychmiast podniosły się głosy, że Rubik i Żebrowska wyglądają jak klony. Modela w rozmowie z tvn.pl przyznała, że nie przeszkadza jej takie porównanie, ponadto - wyliczyła inne podobieństwa:

Czy jesteśmy podobne? Tak jak rozmawiałyśmy, to ja nie widziałam bezpośredniego podobieństwa, ale na tym zdjęciu z Michałem to faktycznie wyglądamy jak siostry. Jesteśmy blondynkami, mamy podobną budowę twarzy, jesteśmy w podobnym wieku. To bardzo miła dziewczyna. - przekonuje