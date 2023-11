Od kiedy Małgorzata Tomaszewska ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, fani uważnie śledzą jej losy i ostatnie publikacje na Instagramie. Niedawno prowadząca "Pytanie na śniadanie" wyjawiła fanom, czy spodziewa się syna, czy może córeczki. Teraz przyszła mama dwójki pociech podzieliła się ujęciem z wielopokoleniowego wypadu, a oprócz jej synka, Enzo, towarzyszy jej również mama. Czy dostrzegacie podobieństwo?

Małgorzata Tomaszewska pozuje z mamą

Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska pochwaliła się swoim szczęściem, ogłaszając, że spodziewa się drugiego dziecka. Niedawno prowadząca "Pytanie na śniadanie" ogłosiła też, że zostanie mamą córeczki. Teraz prezenterka opublikowała na Instagramie nowy, rodzinny kadr, a fani dostrzegają uderzające podobieństwo córki do mamy. Towarzyszy im też oczywiście mały Enzo.

Jaką ma Pani piękną mamę. Widać po kim taka uroda.

Wygląda na to, że chwile, które Małgorzata Tomaszewska spędza z mamą, są dla niej wyjątkowo cenne. Prezenterka w jednym z komentarzy wyjawiła bowiem, że jej mama na co dzień mieszka za granicą, więc okazje do spotkań są nie do przecenienia.

Twoja mama mieszka na stałe za granicą? - zapytał fan.

Tak - odpowiedziała Małgorzata Tomaszewska.

Instagram@malgorzata__tomaszewska

Inni internauci również byli zachwyceni rodzinnym kadrem Małgorzaty Tomaszewskiej i licznie dali temu wyraz w komentarzach.

Gosiu, wy obydwie dziewczyny bardzo piękne!

Wszyscy uśmiechnięci - cudownie. 3 pokolenia!

Piękne Panie!

My także podziwiamy promienny wygląd mamy Małgorzaty Tomaszewskiej!

