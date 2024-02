Kilka dni temu, 11 lutego Ewa Skibińska świętowała swoje 61 urodziny. Dojrzała aktorka już wielokrotnie pokazała, że nie ma zamiaru dać się zaszufladkować i nie żyje po to, by spełniać oczekiwania społeczeństwa. Gwiazda nie wstydzi się swojego ciała, choć ma za sobą niefortunny zabieg medycyny estetycznej. O odmienionych ustach Skibińskiej media rozpisywały się w 2020 roku, gdy artystka pojawiła się w hicie Netflixa „W głębi lasu”. Okazało się, że był to wynik komplikacji. Aktorka poradziła sobie ze złośliwymi komentarzami. Niedługo po urodzinach zaskoczyła sesją z córką Heleną.

Ewa Skibińska ćwiczy razem z córką

Znana z takich seriali jak „Pierwsza miłość” Ewa Skibińska przez 34 lata była związana z krytykiem teatralnym Krzysztofem Mieszkowskim. Para nigdy nie zdecydowała się na ślub, ale doczekała się córki. Helena dzisiaj jest już dorosła – ma 37 lat. Niedawno wzięła udział we wspólnej sesji razem z mamą. Panie postanowiły zaprezentować się od sportowej strony, na siłowni.

Ewa Skibińska Michal Zebrowski/Dzien Dobry TVN/East News

Gym… z córeczką – napisała na Instagramie Ewa Skibińska.

Internauci są wyraźnie zaskoczeni tym, jak podobne do siebie są Ewa Skibińska i Helena Mieszkowska. Obie mogą pochwalić się podobnymi fryzurami – sięgające ramion, proste, blond włosy – sylwetkami i jasnymi oczami. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod wpisem aktorki.

Która to córka?

Piękne dziewczyny.

Wszystkiego naj, dużo uśmiechu i jeszcze wielu wspaniałych ról, pani Ewo.

Ewa, jesteś śliczna.

Piękne jesteście! Nie mogę się napatrzeć.

Stosunki między Ewą Skibińską a jej córką są bliskie – niemal koleżeńskie. Helena w wielu wywiadach przyznała, że mama zachowywała się bardziej jak jej siostra. Choć nie zawsze ich życie przypominało bajkę. Aktorka prowadziła dość imprezowy styl, a po latach ujawniła, że jest uzależniona od alkoholu. Zdradziła, że córka bywała dla niej ratunkiem.

Helena też kocha kino i teatr, ale nie poszła w ślady matki. Po uzyskaniu dyplomu kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim zajęła się organizacją premier, pokazów filmowych, wystaw, koncertów oraz warsztatów kulturalnych. To dzięki niej mieszkańcy Wrocławia latem mogą korzystać z kina plenerowego.

Ewa Skibińska Mateusz Jagielski/East News

W ubiegłym roku, niedługo po 60. urodzinach aktorka udzieliła wywiadu „Wysokim obcasom”. Na łamach gazety Ewa Skibińska opowiedziała o nieudanym zabiegu powiększenia ust, a także walce z alkoholizmem. Gwiazda wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Z wiekiem cieszy się coraz bardziej interesującymi propozycjami. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją w takich filmach jak „Słoń”, „Ciepło”, „Jedyny gatunek w rodzaju człowieka” oraz w serialu „Odwilż”.