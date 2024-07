Anja Rubik nie może narzekać na brak pracy. Jako jedna z najlepszym modelek świata wciąż jest zapraszana na pokazy mody i sesje fotograficzne. Polska supermodelka jeździ po całym świecie i współpracuje z najlepszymi projektantami w świecie mody.

Rubik przyznała ostatnio, że nie martwi się o to, że przestanie dostawać nowe zlecenia.

- Nie martwię się, chociaż zauważyłam, że potrzebuję coraz więcej odpoczynku, więcej snu, by dobrze wyglądać. Wiem, że moja kariera może skończyć, ale na pewno nie za miesiąc i nie za rok. Czy 28 lat to mało? Gdy biorę udział w pokazach , często czuję się jak babcia, bo chodzę po wybiegu z piętnastolatkami- wyznała w rozmowie z magazynem „Twój Styl”.

Okazuje się, że Anja nie zawsze była tak pewna siebie i swojej urody. Modelka przyznała, że dopiero cztery lata temu zaakceptowała i polubiła swoje ciało.

Wygląda więc na to, że nawet modelki muszą walczyć ze swoimi kompleksami…

