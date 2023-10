Martyna Wojciechowska znana jest ze swojej odwagi i wypraw do miejsc, do których nie każdy zdecydowałby się dotrzeć. Nic więc dziwnego, że jej program nosi znamienny tytuł "Kobieta na krańcu świata". Jak w tym wszystkim odnajduje się Martyna Wojciechowska w kontekście macierzyństwa? Zapytaliśmy ją o to, jak podchodzi do podróży swojej nastoletniej córki!

Reklama

Martyna Wojciechowska szczerze o podróżach swojej córki

Martyna Wojciechowska to postać, którą podziwiają tysiące kobiet w całej Polsce - nie tylko za jej liczne wyprawy i osiągnięcia, ale też za jej postawę w kwestii macierzyństwa - podróżniczka jest bowiem przyszywaną mamą mieszkającej w Tanzanii Kabuli, a oprócz tego wychowuje jeszcze nastoletnią córkę, Marysię. Teraz Martyna Wojciechowska pojawiła się na spotkaniu prasowym w wyjątkowym towarzystwie, a my mieliśmy okazję z nią porozmawiać.

Jak Martyna Wojciechowska reaguje na podróże 15-letniej pociechy? Powiedziała w rozmowie z nami!

- Dużo lepiej rozumiem, co przeżywała moja mama, kiedy ja wyruszałam na krańce świata i mówiłam "weź, nie przesadzaj". (...) Martwię się, zastanawiam się, co się może wydarzyć, a wyobraźnię mam wielką - przyznała Martyna Wojciechowska.

Podróżniczka przyznała jednak, że w opanowaniu lęku pomaga jej fakt, że 15-letnia Marysia jest nad wyraz dojrzała, co pozwala jej uspokoić nieco emocje.

- Mam bardzo rozsądną, mądrą, niezależnie myślącą córkę - dodała podróżniczka.

Co jeszcze Martyna Wojciechowska zdradziła o swoim podejściu do wychowania córki? Obejrzyjcie nasze video, by się tego dowiedzieć.

Reklama

Zobacz także: Dramat Martyny Wojciechowskiej: "Nie widziałam powodu, żeby rano wstać z łóżka"