Odkąd Sandra Kubicka ogłosiła światu, że spodziewa się dziecka, chętnie opowiada o ciąży w mediach społecznościowych. Pokazuje rosnący brzuszek, opowiada o kolejnych badaniach, czy, tak jak w tym przypadku, swoich obawach. Modelka wybiegła myślami w przyszłość i wtedy dotarło do niej coś zaskakującego.

Informacja o ciąży Sandry Kubickiej, chociaż wywołała lawinę gratulacji, dla wielu okazała się również sporym zaskoczeniem, bowiem ta do samego końca mówiła o poważnych problemach zdrowotnych i trudnościach właśnie związanych z zajściem w ciążę. W końcu jednak jej marzenie się spełniło i od tamtej pory skrupulatnie relacjonuje w sieci przebieg błogosławionego stanu.

29-latka starannie przygotowuje się do powitania na świecie synka, jednak póki co nie zamierza rezygnować z pracy. Ostatnio pojawiły się nawet głosy, że Sandra Kubicka poprowadzi nowy program! Ta chętnie zamiesza w sieci urywki z pracy, które przeplata swoimi przemyśleniami na temat ciąży i macierzyństwa. Tym razem opowiedziała o sporych obawach.

Na InstaStory Sandra przytoczyła swoją rozmowę z Baronem, którego postanowiła uświadomić, że ich synek będzie dokładnie mieszanką po 50% z każdego rodzica, zarówno w wyglądzie, jak i z charakteru.

Alek co prawda początkowo bardzo ucieszył się tym faktem, ale Sandra szybko ostudziła jego entuzjazm. Wystarczyło jedno zdanie!