Tragiczne informacje przekazał turecki dziennik „Milliyet”. Redakcja przekazała, że gwiazda portorykańskiej kadry i klubu Nilufer Belediyespor została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. 29-latka nie pojawiła się na porannym treningu, co wzbudziło niepokój wśród działaczy klubu. Wkrótce doszło do wstrząsającego odkrycia. Rozpoczęto dochodzenie w sprawie śmierci Pilar Marie Victorii Lopez.

Reklama

29-letnia siatkarka znaleziona martwa. Pilar Marie Victoria Lopez nie żyje

Gdy Pilar Marie Victoria Lopez nie pojawiła się rano na treningu, działacze klubu Nilufer Belediyespor zaczęli się niepokoić. Zaalarmowany zarząd zespołu skontaktował się ze sztabem szkoleniowym. Członkowie organizacji weszli do mieszkania 29-letniej zawodniczki. Tam znaleźli jej ciało. Wiadomość wywołała szok w tureckich mediach.

Po tajemniczej śmierci młodej siatkarki lokalna prokuratura rozpoczęła śledztwo. Nadal nieznane są okoliczności tragicznego zdarzenia. Zlecono przeprowadzenie szczegółowych badań kryminalistycznych oraz sekcji zwłok. Raport ma ułatwić stwierdzenie przyczyny zgonu 29-latki.

Pilar Marie Victoria Lopez https://www.instagram.com/pilarvictoria21/

Głos zabrał prezes tureckiego klubu siatkarskiego Muharrem Or, który przekazał wyrazy współczucia po tragedii. Zaznaczył, że zarząd zamierza ujawnić wszelkie informacje na temat śmierci Pilar Marie Victorii Lopez po zamknięciu śledztwa prokuratury. Kondolencje zaczęły składać także inne drużyny.

Pilar Marie Victoria Lopez przeniosła się do Turcji z francuskiego klubu Beziers Volley w poprzednim sezonie. Wcześniej grała także we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Należała do wyróżniających się reprezentantek Portoryka.

Zobacz także

Pilar Marie Victoria Lopez https://www.instagram.com/pilarvictoria21/

Tragedie dotyczące tak młodych osób budzą szczególnie bolesne emocje. Pod koniec sierpnia informowaliśmy o śmierci gwiazdy Netfliksa. Aktor znany ze „Szkoły dla elity” nagle upadł na plaży.

Reklama

Zobacz także: Tragiczna śmierć na koncercie. Zespół opublikował poruszające pożegnanie