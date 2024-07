Ania i Robert Lewandowscy wiedzą, ze coraz bliżej święta! Dlatego para właśnie uczestniczyła w sesji zdjęciowej - widać, że jest to typowa sesja świąteczna. Fani pary są zachwyceni - wypisują Ani i Robertowi, że są piękną parą, że pasują do siebie, że powinni częściej robić sobie takie zdjęcia. Niektórzy podejrzewają, że to sesja dla marki jubilerskiej lub kolejna reklama, a inni, że to sesja dla jakiegoś pisma.

A wy co sądzicie o tym zdjęciu?

Tak czy inaczej, świąteczne zdjęcia z Lewandowskimi są naprawdę urocze! Kto by nie chciał tego oglądać? :)

Ania i Robert Lewandowscy osobno biorą udział w wielu reklamach. Czyżby to była jedna z nich? Lewandowska jest często na planach zdjęciowych... To właśnie ten nowy projekt, o którym niedawno mówiła?

Robert Lewandowski mniej chwali się sesjami niż Ania. Ale może niedługo uchyli rąbka tajemnicy?