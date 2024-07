Angelina Jolie jest gwiazdą listopadowego numeru amerykańskiego Vogue! Przepiękne zdjęcie aktorki na okładce już robi furorę w sieci. Jednak warto zobaczyć to, co jest w środku, a mianowicie uroczą sesje gwiazdy z dziećmi!

Angelina Jolie na okładce Vogue

Zdjęcia wykonała najsłynniejsza fotograf na świecie - Anna Leibovitz. Sesja utrzymana jest w stylu baśniowym. Wzięły w niej udział wszystkie pociechy Angeliny i Brada. Sama aktorka w wywiadzie opowiada zaś o swoim nowym filmie "By the Sea", w którym ponownie zagra z Bradem. My jesteśmy pod wrażeniem!

Jak Wam się podoba Angelina na okładce Vogue?

