Ślub Angeliny Jolie i Brada Pitta z pewnością już teraz można uznać za najważniejsze zagraniczne wydarzenie w show-biznesie. Do dziś świat komentuje nietypową suknię ślubną aktorki. Nie wszystkim przypadła ona do gustu. Przypomnijmy: Suknia ślubna Angeliny Jolie miała zachwycić świat. Stało się inaczej

Wiele osób zastanawia się, co stanie się z dziećmi i majątkiem w razie rozwodu. Jak donosi serwis posh24.com małżonkowie bardzo sobie ufają, ale mimo wszystko podpisali intercyzę. Jeżeli miałoby dojść do rozstania pary, dziećmi zajmie się Angelina. Ponadto, ustalili, że majątek, który szacuje się na ponad 425 milionów dolarów, zostanie rozdzielony w sprawiedliwy sposób - każdy otrzyma tyle, ile wniósł do rodzinnego budżetu. Natomiast wspólnie zarobione pieniądze zostaną przekazane dzieciom.

Jesteście zaskoczeni?

