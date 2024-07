Angelina Jolie wciąż uznawana jest za jedną z najseksowniejszych aktorek na świecie. Choć krąży sporo kontrowersji wokół wagi gwiazdy i domniemanej anoreksji, ona nie przestaje zachwycać. Niebawem do kin wchodzi najnowszy film z jej udziałem "Czarownica", co sprawiło, że Jolie wróciła do show-biznesu. Znów pojawia się na okładkach i promuje film na całym świecie. Przypomnijmy: Posągowa Angelina Jolie i Brad Pitt na premierze filmu "Czarownica"

Niestety, nawet takim ikonom stylu zdarzają się fatalne wpadki. Angelina pojawiła się wczoraj na premierze filmu "The Normal Heart", a uwagę zwracały ogromne smugi białego pudru na jej twarzy. Prawdopodobnie makijażystka Jolie nie zauważyła, że przesadziła z pudrem, a jego nadmiar ujawnił się dopiero pod wpływem błysku fleszy. Brad Pitt najwyraźniej również przeoczył wtopę swojej ukochanej i oboje pozowali uśmiechnięci, nie zdając chyba sobie sprawy, co potem znajdzie się na zdjęciach.

Tak Angelina prezentowała się na wczorajszej premierze. Wciąż piękna mimo wpadki?

Angelina Jolie i Brad Pitt na premierze "Czarownicy":