Aneta Zając pokazała zdjęcie z wakacji, które spędza z synami! Aktorka, jak co roku w okresie letnim, poświęca maksymalnie dużo czasu bliźniakom. Ten czas dzieli też z ich tatą, Mikołajem Krawczykiem. Niedawno pojawiły się też informacje, że Sylwia Juszczak namawiała aktorka, aby spędzili urlop wszyscy razem. Chyba Aneta Zając ostatecznie się na to nie zdecydowała, ale synowie na pewno będą mieli czas, by pojechać gdzieś z Mikołajem Krawczykiem.

Tymczasem aktorka wybrała się z pociechami nad polskie morze, do Sopotu. Na swoim Instagramie pochwaliła się fotką, na której widać małe stópki. Aneta Zając od lat chroni prywatność swoich dzieci i nie pokazuje ich w całości na portalach społecznościowych. Gwiazda zawsze podkreślała, że czas spędzony z synami jest dla niej wyjątkowy i stara się go wykorzystać maksymalnie. Zwłaszcza, że już niebawem na dobre wraca na plan serialu "Pierwsza miłość".

Zobaczcie to urocze zdjęcie!

Aneta Zając z synami

Aneta Zając uwielbia polskie morze