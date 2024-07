Aneta Sablik to klasyczny przykład na to jak w szybkim czasie można zrobić międzynarodową karierę. Polska wokalistka, która nie miała szczęścia w polskich programach talent-show, zdecydowała się wyjechać do Niemiec i tam zgłosiła się do tamtejszego "Idola". Mimo, że nie radziła sobie z językiem niemieckim, udało jej się dotrzeć do finału, a ostatecznie wygrać całe show. Przypomnijmy: Tak się robi karierę w Niemczech. Sablik już nagrywa album

Dzięki wygranej w programie, Sablik zdobyła kontrakt płytowy, samochód i 500 tysięcy euro. W przeciwieństwie do finalistów polskich programów, nie będzie kazała czekać na swój album długo. W środę w rozmowie z "Dzień dobry TVN" zdradziła, że ma już nagrany teledysk, a w ciągu kolejnych trzech dni nagra cały album.

Przed kilkoma minutami w sieci pojawił się wspomniany wcześniej klip do utworu "The One", który został pierwszym singlem promującym wydawnictwo. Nagrywany był na Majorce i musimy przyznać, że robi wrażenie. Z pewnością niejedna gwiazda może pozazdrościć Anecie tak błyskawicznej kariery.

Kibicujecie jej?

