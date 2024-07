Niespełna miesiąc temu Aneta Sablik została zwyciężczynią niemieckiej wersji programu "Idol". Polka w ekspresowym tempie wydała swój pierwszy singiel i teledysk, a w sklepach - również w Polsce, jest już dostępny jej debiutancki album. Niewiele jednak brakowało do tego, żeby Sablik w ogóle nie wzięła udziału w show. Barierą okazał się język, którego po prostu nie znała. Na szczęście specjalnie dla niej złamano regulamin. Przypomnijmy: Producenci show złamali dla Sablik regulamin. Dzięki temu wygrała

Reklama

Aneta stara się jak najlepiej wykorzystać swój czas, dlatego chętnie odwiedza programy śniadaniowe oraz udziela wywiadów. Jest również aktywna na portalach społecznościowych - jej profil na Facebooku lubi już ponad 620 tysięcy osób z całego świata. Nic więc dziwnego, że gwiazda zdecydowała się pochwalić swoim przystojnym bratem przed tak dużą społecznością. Na fotografii widać jak mężczyzna przygotowuje dla niej posiłek. Gdyby jednak nie podpis, to ciężko by było odgadnąć, że jest to jej brat. Podobieństwo raczej nie jest uderzające.

Zgodzicie się?

Zobacz: Koleżanka ze szkoły Sablik zdradza szczegóły z młodości gwiazdy

Zobacz także

Reklama

Aneta Sablik w Polsce: