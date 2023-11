Na platformie Player.pl jest już dostępny finałowy odcinek 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym poznaliśmy decyzje par. Jednym z najbardziej wzruszających momentów była rozmowa ekspertek z Magdą i Krzysztofem - para w naprawdę pięknych słowach podsumowała swój udział w eksperymencie. Wypowiedź małżonków bardzo poruszyła wszystkie ekspertki, a najbardziej Hannę Kąkol, która nie mogła powstrzymać łez. Sprawdźcie szczegóły.

UWAGA - artykuł zawiera materiały, które nie zostały jeszcze wyemitowane w telewizji!

Po dwunastu tygodniach emisji 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w końcu dowiedzieliśmy się, które pary zdecydowały się kontynuować swoje małżeństwo, a kto postanowił wziąć rozwód. Fani, którzy już mieli okazję obejrzeć finałowy odcinek programu na platformie Player.pl, nie ukrywają, że najbardziej poruszył ich moment decyzji Magdy i Krzysztofa. Para oczywiście potwierdziła, że chce pozostać w małżeństwie, a do tego zdecydowała się również na piękne słowa przed ekspertkami. Najpierw na poruszające wyznanie zdecydowała się Magda. Mówiąc prosto w oczy swojemu mężowi, powiedziała:

Ja Ci chciałam podziękować, że się zgłosiłeś i jak były takie momenty, że może myślałeś, że kogoś ranisz swoim zgłoszeniem, to jednak dotarłeś do tego programu i czekałeś w tym Ogrodzieńcu, bo pewnie jakby nie ty, to by mnie w tym programie nie było. I chciałam Ci powiedzieć, że bardzo dużo się przez ten miesiąc od Ciebie nauczyłam, a wchodząc do programu myślałam, że już bardzo dużo wiem...

- powiedziała Magda