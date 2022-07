Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oczarowała fanów programu! Jest nie tylko przepiękną kobietą, ale także ma świetny gust. Jej suknia ślubna była przepiękna i idealnie podkreśliła jej atuty. Sama uczestniczka eksperymentu była zachwycona miejscem, w którym wybierała swoją suknię. A my wiemy, gdzie ją dostaniecie! Zobacz także: Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali już płeć drugiego dziecka! Co zdradzili w "Dzień Dobry TVN"? Suknia ślubna Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Oliwia Ciesiółka to uczestniczka 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". 24-latka jest piękną i ambitną kobietą, która została dopasowana do 30-letniego Łukasza. Niedawno mogliśmy oglądać ślub pary, na którym Oliwia pojawiła się w przepięknej i oryginalnej sukni ślubnej. Panna młoda nie zdecydowała się na klasyczną biel! Dół sukni był w odcieniach błękitu, dzięki czemu kolor idealnie podkreślił urodę Oliwi. Gorset natomiast pozostał w klasycznej bieli, a całego uroku dodały piękne koronkowe rękawki. Panna młoda wyglądała jak księżniczka! Gdzie zatem można dostać tak oryginalną suknię ślubną? Okazało się, że Oliwia skorzystała z usług salonu Bellis, który swoją siedzibę ma w Gdańsku. Salon i obsługa zrobiły ogromne wrażenie na uczestniczce "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kobiety Anioły. Tyle serca, ile Panie wkładają w swoją pracę i ilość ciepła, i życzliwości jaką od Pań dostałam aż ciężko opisać słowami. Suknia jest przepiękna, trafiłam w najlepsze ręce ❤️ - napisała Oliwia Ciesiółka na Instagramowym profilu salonu Bellis. Ile zatem kosztuje taka suknia ślubna? O to zapytaliśmy sam salon sukien ślubnych Bellis! Zestaw...