W poniedziałek w kolorowej prasie pojawiła się informacja na temat ślubu Andżeliki Piechowiak i Rafała Olejniczaka. Gwiazda "M jak miłość" w wywiadzie przyznała, że już przygotowuje się do tego wielkiego dnia, a ceremonia odbędzie się latem, w miesiącu z literą "r". Zobacz: Aktorka "M jak miłość" wychodzi za mąż za wpływowego biznesmena

Dwa dni temu aktorka przymierzała już pierwszą suknię ślubną. Jednak nie robiła tego na potrzeby własnego wesela, a na planie teledysku do nowej piosenki zespołu Poparzeni Kawą Trzy. Andżelika zagrała bowiem pannę młodą w produkcji.

Piechowiak miała na sobie suknię w kolorze ecru z delikatnymi koronkowymi zdobieniami. Do tego we włosy miała wpięty długi tradycyjny welon. Podczas nagrań Andżelika przez chwilę mogła poczuć się, jakby to było jej wielkie wesele. Ciekawe czy spodobała się jej ślubna kreacja, w której występowała. Może w kościele pojawi się w podobnej?