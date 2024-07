Andrzej Grabowski skomentował medialne doniesienia o kulisach rozstania z żoną, w których sugerowano, że aktor znalazł pocieszenie u boku innej kobiety. Gwiazdor serialu "Świat według Kiepskich" i juror "Tańca z Gwiazdami" zaprzeczył w "Fakcie" tym rewelacjom i zapewnił, że nikt nie pojawił się w jego życiu.

Andrzej Grabowski przyznaje również, że bardzo żałuje, że jego małżeństwo właśnie się rozpada.

Nie mam żadnej kobiety, nie układam sobie życia na nowo, nawet mi do głowy nie przychodzi, żeby to robić. Bardzo żałuję, że to co było dotychczas się skończyło - zapewnia w rozmowie z "Faktem". - To wszystko jest wyssane z palca. Nie wiem, kto puszcza ploty, że ja sobie układam życie, nie mam pojęcia. Może to moja żona, może nie moja żona. Nie wiem kto, po prostu bzdura totalna.