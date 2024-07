Andrzej Grabowski rozwodzi się z żoną! Okazuje się, że po siedmiu latach małżeństwa żona aktora wniosła o rozwód. Według doniesień "Super Expressu" problemy w związku Andrzeja Grabowskiego i Anity Kruszewskiej pojawiły się już rok temu. To właśnie wtedy rozpoczęły się również kłopoty zdrowotne żony aktora. Anita Kruszewska przeszła dwa udary mózgu.

Któregoś poranka obudziłam się i niedowidziałam. W drugiej połowie dnia lekko opadła mi powieka. Myśląc, że to jest porażenie nerwu twarzowego, udałam się do przychodni. A stamtąd karetką zawieziono mnie do szpitala - opowiadała w jednym z wywiadów Anita Kruszewska.