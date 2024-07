Andrzej Grabowski po siedmiu latach małżeństwa rozwodzi się z Anitą Kruszewską! Niestety, potwierdziły się wcześniejsze plotki o rozstaniu pary. Według doniesień Twojego Imperium, aktor wyprowadził się z ich wspólnego domu pod Grodziskiem Mazowieckim i zamieszał w Warszawie. Kilka dni temu Andrzej Grabowski miał ponoć ustalić szczegóły rozwodu z prawnikiem żony. Według doniesień tygodnika, małżeństwo gwiazdora serialu "Świat według Kiepskich" już od pół roku "istnieje tylko na papierze".

O kłopotach w małżeństwie Andrzeja Grabowskiego i Anity Kruszewskiej zrobiło się głośno kilka dni temu. Jeden z tabloidów poinformował wówczas, że pierwsze problemy pojawiły się już rok temu, kiedy to żona aktora zaczęła mieć problemy zdrowotne. Anita Kruszewska przeszła wówczas dwa udary mózgu.

Któregoś poranka obudziłam się i niedowidziałam. W drugiej połowie dnia lekko opadła mi powieka. Myśląc, że to jest porażenie nerwu twarzowego, udałam się do przychodni. A stamtąd karetką zawieziono mnie do szpitala-mówiła w jednym z wywiadów.