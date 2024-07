Andrzej Duda został wygwizdany na stoku! Prezydent pierwszy weekend marca spędził na nartach. Przy okazji spotkał się również z prezydentem Słowacji. Jednak tego wyjazdu prezydent nie będzie mógł zaliczyć do szczególnie udanych. Dlaczego? W Wielki Piątek, kiedy obowiązuje post pojawiły się zdjęcia i oskarżenia, że Andrzej Duda zajadał się kiełbasą. Przysmak okazał się faszerowanym pomidorem. Teraz w sieci rozchodzi się wideo, na którym słychać, że prezydent został wygwizdany. Co się stało?

Andrzej Duda wygwizdany na stoku

Andrzej Duda i prezydent Słowacji chcieli skorzystać z kolejki krzesełkowej, by móc zjeżdżać z samego szczytu. Natomiast zanim to nastąpiło trzeba było dopełnić wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo, dlatego kolejka musiała zostać sprawdzona przez BOR. To nie spodobało się innym narciarzom, którzy musieli przez to dłużej czekać w kolejce. Ludzie zaczęli krzyczeć do prezydenta:

Sam tu stałeś dwa lata temu! Do kolejki!

Prezydent jednak był niewzruszony. Pojawiły się również informacje, że filmik mógł zostać zmontowany przez przeciwników prezydenta. Po pierwsze mają o tym świadczyć głosy ludzi, których nie widać na nagraniu oraz dziwny pogłos, raczej nie do uchwycenia w nagraniu robionym na świeżym powietrzu - donosi "Na temat". Media prawicowe również sugerują, że nagranie z internetu to fake.

Zobaczcie wideo!

Na Kasprowym Wierchu zrobiło się małe zamieszanie.