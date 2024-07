Andrzej Chyra pierwszy raz opowiedział o byciu ojcem. Aktor niedawno powitał na świecie swoje pierwsze dziecko i jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jak zmieniło się jego życie od tego czasu?

Andrzej Chyra o ojcostwie

Pół roku temu Andrzej Chyra został ojcem. Do tego czasu prowadził rozrywkowe życie i nie chciał się ustatkować. Sam w wywiadach podkreślał, że nie ma takiej potrzeby. Niedawno jednak odnalazł kobietę swojego życia, z którą założył rodzinę. W wywiadzie dla „Grazi” przyznał, że nigdy nie był wielbicielem dzieci, ale jak ma się własne, to wygląda to zupełnie inaczej:

Wielkim miłośnikiem dzieci nigdy nie byłem i się nim nagle nie stałem, ale własne dziecko jest czymś zupełnie innym. To nie jest kwestia oczekiwania, że relacja będzie ci coś w łatwy sposób dawać. To jest zupełnie inny rejon, jakiś instynkt, gen, poczucie wspólności. I nic więcej o tym nie powiem.

Czy dziecko zmieniło Andrzeja Chyrę?

Zobacz: Ojcostwo zmieniło Andrzeja Chyrę: "Narodziny małego zmieniły perspektywę, z jakiej patrzy na życie"

Andrzej Chyra chętnie opowiada o byciu ojcem

Aktor podkreśla, że nigdy za specjalnie nie lubił dzieci