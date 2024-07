Amy Schumer to bezsprzecznie jedna z najzabawniejszych kobiet młodego pokolenia. I to nie tylko na scenie. Według Amy komedia trwa cały czas – nie ważne czy to na czerwonym dywanie czy na spacerze.

Za co kochamy Amy? Zobaczcie!

Niezdarna Amy

Podczas gali Time 100 Amy Schumer była na ustach wszystkich. Powodem nie była jednak ani jej suknia, ani makijaż, ale upadek.

Podczas przejścia po czerwonym dywanie komiczka zauważyła, że tuż obok znajdują się Kim Kardashian i jej mąż Kanye West. Niewiele myśląc postanowiła zanurkować tuż pod ich nogi, upadając na ziemię. Żeby było jeszcze bardziej niezręcznie para chyba nie zrozumiała dowcipu i z kamiennymi twarzami minęła Schumer.

Wiele osób odczytało to za zniewagę, Amy tłumaczyła jednak potem, że był to tylko żart, bo według niej nie ma nic bardziej zabawnego niż upadek.

Amy gra o tron

Amy Schumer tak jak cała reszta z nas uwielbia serial „Grę o tron” i chciałaby być częścią jego świata. Aby spełnić swoje marzenie, nie miała skrupułów. Podczas sesji zdjęciowej na gali rozdania nagród Emmy po prostu dołączyła do obsady serialowej sagi.

Uptown girls

Amy Schumer ma znaną przyjaciółkę – Jennifer Lawrence. Aktorki pracują od czasu do czasu nad wspólnymi projektami i lubią spędzać ze sobą czas np. na koncertach.

Schumer i Lawrence poszły razem na koncert Billy’ego Joela i gdy wokalista wykonywał swój hit „Uptown girl”, aktorki postanowiły dołączyć do niego na scenie i zatańczyć na jego fortepianie.

Amy dla Pirelli

Amy Schumer nie ukrywa, że daleko jej do idealnej hollywoodzkiej figury. Nie ma z tym jednak problemu. Co udowodniła w przepięknej sesji do ekskluzywnego kalendarza Pirelli.

Amy Schumer to świetna stand-uperka, aktorka, scenarzystka i producentka, której serial „Inside Amy Schumer” od kilku sezonów zbiera przed telewizorami tysiące widzów, a bilety na jej występy wyprzedają się na pniu.

To jednak nie wszystko, od niedawna gwiazda gości także na dużym ekranie. W 2015 roku wystąpiła w roli lekko nieporadnej, ale uroczej Amy w filmie „Wykolejona”, a w tym roku wraca do nas z nowością – komedią „Babskie wakacje”.

Tym razem na ekranie towarzyszy jej Goldie Hawn – oscarowa aktorka znana z takich ról jak „Ze śmiercią jej do twarzy” czy „Ptaszek na uwięzi”.

Główne bohaterki to matka i córka, które nie mogą dogadać się nawet w najbardziej błahych sprawach. Nic dziwnego, że wspólny wyjazd na wakacje do Ekwadoru to przepis na porażkę. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą jeszcze lokalni porywacze i dzika dżungla.

Koniecznie zobaczcie zwiastun!