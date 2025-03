Grażyna Szapołowska to polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Urodziła się 19 września 1953 roku w Bydgoszczy. Największą popularność przyniosła jej rola w filmie „Krótki film o miłości” (1988) Krzysztofa Kieślowskiego, gdzie wcieliła się w dojrzałą kobietę będącą obiektem fascynacji młodego chłopaka. Wystąpiła także m.in. w „Panu Tadeuszu” (1999) Andrzeja Wajdy jako Telimena oraz w filmach „Magnat”, „Dziewczęta z Nowolipek” i „1920 Bitwa Warszawska”.

Aktorka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych chwilami ze swojego życia, często publikując radosne posty i piękne kadry. Tym razem jednak pojawiła się smutna informacja – Szapołowska pożegnała swoją ukochaną suczkę.

Szapołowska była bardzo zżyta ze swoim pupilem. Zaledwie kilka dni wcześniej opublikowała na Instagramie wzruszającą fotografię z Lolitą, podpisując ją słowami: