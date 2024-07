W ostatnim czasie w polskim i światowym show-biznesie trwa prawdziwy baby-boom. Coraz więcej znanych kobiet powita w najbliższych miesiącach dziecko lub też niedawno zostało mamami. Do tego grona dołączy wkrótce Alicia Keys. Wokalistka, która niedawno powróciła za sprawą utworu do filmu "The Amazing Spider-Man 2" o odmiennym stanie poinformowała za pomocą Instagrama.

Na profilu artystki znalazło się zdjęcie na którym widzimy ją w dość zaawansowanej ciąży. Prawdopodobnie jest to archiwalna fotografia, ale opis znajdujący się przy niej zdradza wszystko. Gwiazda, która spodziewa się drugiego dziecka jest już mamą 4-letniego synka Egypta Dauode’a.



Zostaliśmy pobłogosławieni i kolejny aniołek jest już w drodze. - czytamy.



Przyszłej mamie gratulujemy.

Alicia Keys z synkiem: