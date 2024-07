Wielki finał Top Model już za nami, a emocje z tym związane wciąż nie gasną. Wygrana ciemnoskórej Osi wywołała wiele pozytywnych emocji, a jurorzy zgodnie twierdzą, że jest to przełom w polskim modelingu. Tymczasem o sobie nie daje zapomnieć również inna uczestniczka show, Aleksandra Żuraw. Zobacz: Ola Żuraw z Top Model schudła 18 kilo! Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś

Modelka od początku była faworytką jurorów, a nawet udało jej się wygrać kilka zadań. Jednak, gdy w programie gościem specjalnym była Anja Rubik, Oli nie poszło najlepiej. Miała bowiem udowodnić, że potrafi zaprezentować swoje ciało idąc po wybiegu. Topmodelka bezlitośnie oceniła jej umiejętności i stosunek do zadania, przez co Żuraw pożegnała się z programem. Choć na początku było jej przykro, teraz podchodzi do tego z dystansem, o czym świadczy zdjęcie na jej Instagramie, gdzie pozuje w koszulce z kolekcji Rubik z wymownym podpisem:

tak dla przekory

Czy Ola ma szansę na karierę w modelingu?

