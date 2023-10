Caroline Derpienski podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcia z samolotu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że razem z modelką podróżował... Piotr Rubik. Celebrytka kilka tygodni temu wbijała szpilę kompozytorowi i jego żonie, a teraz opublikowała kadr na którym możemy zobaczyć muzyka. Wiemy, gdzie polecieli Caroline Derpienski i Piotr Rubik.

Zaskakujące spotkanie Caroline Derpienski i Piotra Rubika

O Caroline Derpienski zrobiło się głośno zaledwie kilka miesięcy temu. Modelka na co dzień mieszka w Miami, ale co jakiś czas wpada do Polski, żeby nieco namieszać w naszym show-biznesie. Ostatnio Caroline Derpienski zaskoczyła fanów wiadomością i zdradziła, że już niedługo zorganizuje własny pokaz mody.

Teraz Caroline Derpienski znów zaskoczyła swoim fanów i pokazała zdjęcie z podróży. Na fotografii możemy zobaczyć samego Piotra Rubika!

Kilka tygodni temu modelka w rozmowie z Pudelkiem sugerowała, że Rubików nie stać na życie na Florydzie i ostro ich podsumowała.

Dla mnie Ci ludzie to jeden wielki cyrk. Nie stać ich na życie w Miami, a na siłę próbują udawać super życie na Florydzie, pracując co chwilę w Kolbuszowie i innych polskich dożynkach, aby opłacić chociaż podstawowe mieszkanie

Teraz okazuje się, że Caroline Derpienski spotkała muzyka w samolocie! Modelka i Piotr Rubik lecieli z Miami do Polski.

LOT jak zwykle najlepszy napisała modelka.

Na zdjęciu opublikowanym w sieci możemy zobaczyć, jak Piotr Rubik spogląda na Caroline Derpienski. Myślicie, że podczas lotu mieli okazję ze sobą porozmawiać?