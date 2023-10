Maciej Musiał, choć jest kojarzony przede wszystkim ze swoją rolą w serialu "Rodzinka.pl", nie ograniczył swojej działalności zawodowej jedynie do występu w hicie TVP. Serial stał się dla niego przepustką do świata showbiznesu, którą aktor wykorzystuje teraz, by rozwijać się w różnych dziedzinach. Tym razem podzielił się z fanami radosną nowiną związaną z... restauracją!

Maciej Musiał o prestiżowym sukcesie jego restauracji

Widzowie doskonale znają Macieja Musiała z telewizyjnych i kinowych ekranów. Mało kto wie jednak, że aktor prowadzi też inną działalność, o której - jak sam mówi - nie wspominał do tej pory zbyt dużo. Teraz jednak okazało się, że gwiazdor "Rodzinki.pl" jest współwłaścicielem jednej z warszawskich restauracji. Dlaczego Maciej Musiał zdecydował się poruszyć ten aspekt swojej działalności?

28-letni gwiazdor podzielił się na swoim Instagramie radosną informacją o sukcesie restauracji, której jest współwłaścicielem. Jak podkreśla, wcześniej starał się nie mówić zbyt dużo o projekcie, by ten miał szansę na rozgłos bez reklamy. Miejsce, którego Maciej Musiał jest współwłaścicielem, właśnie trafiło do prestiżowego przewodnika Michelin.

- MISZELINIAK. Drodzy. Nie przyznawałem się, bo wiedziałem, że poradzi sobie bez reklamy i… poradziła sobie. Ona. Restauracja Muzealna, której jestem współwłaścicielem, po roku funkcjonowania trafiła do przewodnika Michelin - napisał Maciej Musiał.

W swoim wpisie aktor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wyróżnienia restauracji, a jednocześnie zaprosił swoich obserwatorów do wizyty w tym miejscu.

- Więc SHOUTOUT dla - szefa kuchni, kucharzy, managerki, załogi. Jesteście za*ebiści.

A Was - zapraszam. Szczególnie teraz gdy działa piękny ogród - dodał Maciej Musiał.

Fani licznie gratulowali aktorowi sukcesu, a wśród nich znalazły się też polskie gwiazdy - niektóre już zapowiadały, że niebawem zjawią się w restauracji w centrum Warszawy!

- Osz mistrzu! Muszę wpaść do Twojego Miszelę!❤️ - napisała Maria Dębska.

- Gratulacje, Maćku - dodała Anna Popek.

- Piękna sprawa !!!! Trzeba odwiedzić ! ???? - zapowiedział Marcin Gortat.

- Co dotkniesz zamienia się w złoto ????

- Do kolekcji brakuje tylko Nobla i Oscara ????

Choć Maciej Musiał pozytywnie wspomina rolę w "Rodzince.pl", jego kariera rozwija się na różnych polach, czego serdecznie gratulujemy! Odwiedzicie restaurację, której współwłaścicielem jest aktor?

