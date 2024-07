1 z 6

Ceremonia rozdania Oscarów zbliża się wielkimi krokami. Najbardziej pożądane filmowe statuetki na świecie zostaną wręczone już dziś w nocy. W jednej z naszych sond oskarowych zażartą walkę o Oscara toczą: piosenka „Writing's on the Wall” Sama Smitha z najnowszej odsłony przygód agenta Jamesa Bonda „Spectre” oraz wykonywany przez Lady Gagę kawałek „Til It Happens to You” z filmu „Pole walki”. Na razie nieznacznie prowadzi Lady Gaga.

A kogo wskażecie na zwycięzcę wśród najlepszych aktorów pierwszoplanowych? Konkurencja jest wyrównana. Zobaczcie, kto ma szansę na wygłoszenie w tym roku wzruszającej mowy dziękczynnej. I wybierzcie swojego faworyta.