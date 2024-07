5 z 5

Nie zawsze trzeba być piosenką z Bonda albo z bardzo kasowego hitu kinowego, aby zasłużyć na nominację do Oscara. Tak jest w przypadku „Til It Happens to You” Lady Gagi, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej dokumentu "Pole walki". Jego wykonawczyni nie tak dawno temu zgarnęła Złotego Globa dla najlepszej aktorki w serialu za rolę w „American Horror Story: Hotel”, a teraz ma szansę położyć na półce obok tej statuetki złotego Oscara.

„Til It Happens to You”, Lady Gaga: