1 z 4

Najwięcej komentarzy po ogłoszeniu nominacji do Oscarów wciąż zbiera ta dla Leonarda DiCaprio, w kategorii najlepsza rola męska. To już piąty raz, kiedy ma on szansę na zdobycie Oscara. Jak dotychczas nigdy mu się to jednak nie udało. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już 28 lutego (w nocy z 28 na 29 lutego czasu polskiego).

Na liście aktorskich nominacji oscarowych Leonarda DiCaprio znalazły się następujące filmy: „Co gryzie Gilberta Grape'a”, „Aviator”, „Krwawy diament”, „Wilk z Wall Street” oraz „Zjawa”. Ale świetnych kreacji aktora jest o wiele więcej. Ze zdziwieniem w branży przyjmowany był fakt, że DiCaprio nie otrzymał nominacji za udział w takich filmach jak „Titanic”, „Infiltracja”, „J. Edgar” czy „Droga do szczęścia”. To sprawiło, że fani z całego świata trzymają za niego kciuki i z każdym rokiem kibicują mu coraz bardziej. Tym razem wydaje się być mocnym kandydatem – za rolę w „Zjawie” DiCaprio otrzymał kilka dni temu Złotego Globa.

W oczekiwaniu na ceremonię rozdania Oscarów 2016, Internet zalewa fala zabawnych komentarzy na temat Leonardo DiCaprio i jego snu o Oscarze. Najbardziej złośliwi twierdzą, że Oscara otrzyma dopiero aktor, który zagra Leonarda DiCaprio.

Powiedz mi Leo, czego najbardziej pragniesz?

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s) 0; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

aww poor Leo... Posted by Gabe Erwin on 30 październik 2015

Narysuj mnie jak te Francuzki:

And the Oscar goes to... The Bear!

Rzadkie zdjęcie, na którym Leo trzyma Oscara:

Na pocieszenie pozostaje na razie aktorowi fakt, że znajduje się w zacnym gronie aktorów, którzy mimo wielu nominacji nigdy nie otrzymali Oscara za jedną, konkretną rolę. Zobaczcie, kto miał równie dużego pecha.