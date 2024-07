Ceremonia rozdania Oscarów już 28 lutego (w nocy z 28 na 29 lutego czasu polskiego), a przedwczoraj poznaliśmy nominowanych do Oscarów 2016. Przejrzeliśmy pełną listę nominowanych do nagród Akademii i zebraliśmy kilka ciekawostek z nimi związanych. Kolejność zupełnie przypadkowa

Ciekawostki o filmach nominowanych do Oscarów

1. Jennifer Lawrence, która w tym roku skończy 26 lat, została najmłodszą w historii aktorką, która na swoim koncie ma już cztery nominacje do Oscara. Odpowiednio za: "Do szpiku kości", "Poradnik pozytywnego myślenia", "American Hustle" i teraz "Joy". A to nie koniec. Nie ma też młodszego od niej aktora, który mógłby pochwalić się czterema nominacjami w tym wieku. Poprzednią rekordzistką była Jennifer Jones, która czwartą nominację otrzymała w wieku 28 lat. Jones była nominowana cztery razy rok po roku w latach 1944-1947.

2. Statuetki Oscara jak na razie skutecznie omijają Leonarda DiCaprio, ale w zamian może pochwalić się sporą kolekcją nominacji. Piąta aktorska nominacja do Oscara, tym razem za rolę w filmie "Zjawa", sprawiła, że Leo dołączył do zacnego grona aktorów, którzy w wieku 42 lat mieli na swoim koncie po pięć nominacji. Oprócz niego w tym klubie są jeszcze Marlon Brando, Peter O'Toole, Jack Nicholson oraz Al Pacino.

3. A skoro o kolekcjonerach mowa – Cate Blanchett (nominacja za rolę w filmie "Carol") oraz Kate Winslet (nominacja za rolę w filmie "Steve Jobs") dołączyły do grona aktorek z przynajmniej siedmioma nominacjami do Oscara na koncie. Tej sztuki udało się dokonać jeszcze tylko Bette Davis, Geraldine Page, Katharine Hepburn oraz Meryl Streep.

4. Cate Blanchett ma również szansę na otrzymanie trzeciego Oscara w karierze. (Zobacz też: Sylwetka, kariera, rodzina - czego nie wiecie o aktorce). A to oznaczałoby, że dołączy do grona sześciorga aktorów, którzy mają przynajmniej trzy Oscary. Są to Katharine Hepburn (cztery Oscary), Ingrid Bergman, Meryl Streep, Walter Brennan, Jack Nicholson oraz Daniel Day-Lewis.

5. Jeśli nominowany za rolę w "Dziewczynie z portretu" Eddie Redmayne zdobędzie Oscara, zostanie trzecim w historii aktorem, który otrzyma nagrodę w kategorii najlepsza rola męska rok po roku. Przed nim tej sztuki udało się dokonać Spencerowi Tracy ("Bohaterowie morza", Miasto chłopców) i Tomowi Hanksowi ("Filadelfia", "Forrest Gump").

6. Trudne zadanie przed... "Zjawą", która otrzymała aż 12 nominacji. Dlaczego? Wśród nich nie ma nominacji za najlepszy scenariusz. A w całej historii Oscarów tylko 7 filmów (jeden w ostatnim pięćdziesięcioleciu) zdobyło statuetkę dla najlepszego filmu roku bez scenariuszowej nominacji. "Skrzydła" (1927), "Melodia Broadwayu" (1929), "Ludzie w hotelu" (1932), "Kawalkada" (1933), "Hamlet" (1948) (uwierzycie, że film na podstawie sztuki Williama Szekspira nie dostał nawet nominacji za scenariusz? :) ), "Dźwięki muzyki" (1965) oraz "Titanic" (1997). Polecamy: Nieścisłości historyczne w filmie „Zjawa””, czyli jak było naprawdę.

Sylvester Stallone i jego rekordy

7. Nominacja dla Sylvestra Stallone'a za rolę w filmie "Creed: Narodziny legendy" zapewniła mu miejsce na kartach historii. A wszystko dzięki... najdłuższej przerwie, jaka upłynęła między nominacjami za rolę tej samej postaci. Pierwszą nominację do Oscara za rolę boksera Rocky'ego Balboa otrzymał 39 lat temu. Dotychczasowym rekordzistą był Paul Newman, który za rolę bilardzisty Eddiego Felsona otrzymywał nominacje w 1961 ("Bilardzista") i 1986 roku ("Kolor pieniędzy"). „Tylko” 25 lat przerwy.

8. Powyższy Rekord Stallone'a będzie bardzo trudno pobić. Dlaczego? Stallone został zaledwie piątym aktorem, który został nominowany dwa razy za rolę tej samej postaci. Oprócz niego byli to jeszcze Paul Newman, Peter O'Toole (Król Anglii Henryk II w filmach "Becket" i "Lew w zimie"), Al Pacino (Michael Corleone w "Ojcu chrzestnym" 1 i 2) oraz Bing Crosby (Ojciec Chuck O'Malley w filmach "Idąc moją drogą" i "Dzwony Najświętszej Marii Panny").

9. Lepszymi w kategoriach oscarowych postaciami od Rocky'ego Balboa i kolegów z punktu 8. są Królowa Elżbieta II oraz Król Henryk VIII. Oboje otrzymali po trzy nominacje :).

10. A kończąc temat Stallone'a, swoją 39-letnią przerwą między nominacjami do Oscara wyrównał osiągnięcie Helen Hayes, która również tyle czasu musiała poczekać na swoją drugą nominację ("Grzech Madelon Claudet" (1931) i "Port lotniczy" (1970) – obie nominacje zamieniły się w Oscara). Wyżej od nich z 41 latami oczekiwania jest tylko Henry Fonda ("Grona gniewu" z 1940, "Nad złotym stawem" z 1981).

Oscary 2016: Ciekawostki finansowe

11. "Ex Machina" została najtaniej (marne 15 milionów dolarów) nakręconym filmem, który otrzymał nominację w kategorii najlepsze efekty specjalne.

12. Na przeciwnym biegunie są natomiast "Igrzyska śmierci". To najbardziej dochodowa seria w historii kina, która nie otrzymała ani jednej nominacji do Oscara. "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2" był ostatnią szansą dla tego cyklu. Na pocieszenie producenci filmu mogą pływać w pieniądzach.

13. Najbardziej dochodowe filmy wszech czasów w ogóle nie mają szczęścia do Oscarów (choć "Avatar" by się z tym nie zgodził). Zarówno tegoroczne "Jurrasic World" jak i "Avengers: Czas Ultrona" zastąpiły "Mroczny Rycerz powstaje" na prowadzeniu wśród najbardziej kasowych filmów bez ani jednej nominacji do Oscara.

14. Nie inaczej wśród filmów animowanych. "Minionki" przegoniły właśnie "Shreka Trzeciego" na liście najbardziej dochodowych filmów animowanych, które nie otrzymały ani jednej nominacji do Oscara. Cóż, prawdziwe życie nie zawsze jest tak kolorowe jak filmy animowane.

Ciekawostki o reżyserach, operatorach, kompozytorach i innych

15. Nominowany do Oscara za najlepszą muzykę John Williams, dzięki swoim kompozycjom do "Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy" może świętować okrągły jubileusz. To już 50! nominacja dla tego 83-letniego kompozytora. Swoją przygodę z Oscarami rozpoczął już w 1968 roku, kiedy był nominowany za muzykę do filmu "Dolina lalek". Zwyciężył "tylko" pięć razy, czyli otrzymuje Oscara średnio raz na dziesięć nominacji. Więcej nominacji ma tylko Walt Disney (59).

16. Niespodziewany sukces "Mostu szpiegów" wyreżyserowanego przez Stevena Spielberga – 6 nominacji do Oscarów – sprawił, że filmy, których reżyserem jest Spielberg mają na swoim koncie już 128 nominacji! Żaden z reżyserów nie może się pochwalić takim osiągnięciem. Dotychczas ze... 127 nominacjami prowadził William Wyler.

17. Wszystkie sześć filmów, jakie wyreżyserował Alejandro G. Inárritu (tegoroczna nominacja za "Zjawę") otrzymało przynajmniej jedną nominację do Oscara. Warto go zatrudniać!

18. Emma Donoghue ("Pokój") została pierwszą autorką, która otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany za adaptację swojej własnej książki.

19. Nominacja dla francuskiego filmu "Mustang" w kategorii najlepszy film zagraniczny jest 40. nominacją, jaką na swoim koncie ma Francja. To rekord. 40 nominacji przełożyło się jak do tej pory na 12 Oscarów. Lepsze są tylko Włochy z 14. Oscarami.

20. To już trzynaste nominacje do Oscarów zarówno dla kompozytora Thomasa Newmana ("Most szpiegów") jak i operatora Rogera Deakinsa ("Sicario"). Żaden z nich dotychczas nie zdobył ani jednego Oscara... Może trzynastki dla odmiany okażą się szczęśliwe?

