Przed fanami serialu "Plebania" ostatnie chwile z aktorami. Już w lutym miejsce produkcji zajmie nowy serial, "Galeria". Akcja ma toczyć się w centrum handlowym i opowiadać o nieszczęśliwym losie głównej bohaterki - sieroty. Pomysł nie spodobał się Katarzynie Łaniewskiej, która na co dzień wciela się w postać pobożnej babci Józi.

- Pewnie w tej "Galerii" znów jakieś tam panienki będą łazić. To ja mówię, że lepiej już szalet miejski nakręcić, to dużo gołych dup by było. A może bym zagrała babkę klozetową. Jeżeli teraz tylko o to chodzi rządzicielom naszej telewizji, to niech im ziemia lekką będzie... - tłumaczy aktorka w rozmowie z "Faktem".

Serial "Plebania" w jesienno-zimowym sezonie oglądało ok. 2,4 mln widzów. Mogliśmy w nim zobaczyć m.in. Agnieszkę Włodarczyk, Natalię Lesz i Małgorzatę Sochę. Ciekawe jakie gwiazdy wylansuje "Galeria"? Póki co wiemy, że zobaczymy Julię Pietruchę, Magdalenę Turczeniewicz i Bartosza Porczyka.

