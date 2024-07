Maciej Zakościelny cieszy się ogromną popularnością, choć o jego życiu prywatnym mówi się raczej niewiele. On sam stara się oddzielać sprawy osobiste od pracy i nie ma raczej w zwyczaju wypowiadać się o tym pierwszych. Mimo to stara się pozostać aktywnym na Instagramie, gdzie zgromadził już pokaźną rzeszę obserwatorów. Tych zaniepokoił ostatnio jego wygląd. Aktor musiał się tłumaczyć.

Fani martwią się zdrowiem Maćka Zakościelnego

Jest jednym z popularniejszych polskich aktorów, a największą rozpoznawalność przyniosły mu role w takich produkcjach, jak: "Tylko mnie kochaj", "Czas honoru" czy "Kryminalni". Mimo sporej sławy, Maciej Zakościelny nieczęsto gości na salonach, a w zamian stara się być aktywnym na Instagramie, gdzie szczególnie chętnie pokazuje kulisy swojej pracy.

Sporadycznie dzieli się kadrami z podróży, choć jednocześnie pilnuje, by nie ujawnić zbyt wiele z prywaty. Zdaje się, że fani do tego przywykli i kibicują mu we wszystkim, co robi na co dzień. Od pewnego czasu jednak zaczął ich niepokoić wygląd aktora, a dokładniej to, że ten sporo schudł. Pierwsze kadry, gdzie wyraźnie było widać spadek wagi u Zakościelnego, pojawiły się jeszcze w zeszłym roku i już wtedy zmartwieni sympatycy zaczęli dopytywać o jego samopoczucie.

Czy pan choruje?

Jak zdrowie?

Wszystko dobrze?

Maciej Zakościelny Instagram@maciej_zakoscielny

Chociaż Maciej Zakościelny niechętnie wypowiada się na tematy prywatne, w jednym z niedawnych wywiadów dla "Złotej Sceny" odniósł się do swojej przemiany i rozwiał wszelkie wątpliwości. Okazało się, że fani nie mają powodów do zmartwień, bowiem aktor celowo przeszedł na dietę.

Bardzo dobrze się czuję. Robię Intermittent Fasting, czyli post przerywany

Aktor co prawda nie ujawnił powodów, dla których zmienił swoją dietę, jednak cieszymy się więc, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku.

