Kilka miesięcy temu pojawiła się plotka, że Agustin Egurrola rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką Niną Tyrką. Podobno tancerka wyprowadziła się od niego razem z córeczką. Para nigdy jednak nie potwierdziła tych informacji. Do dzisiaj! W wywiadzie dla "Party", Agustin zapytany wprost, czy rozstał się z Niną, odpowiedział:

Tak, ale nasze wspólne zdjęcie wciąż wisi w moim gabinecie, powiedział juror You Can Dance.

To pierwszy tak intymny wywiad Egurroli po rozstaniu z Niną Tyrką. Choreograf powiedział "Party", że potrzebuje teraz czasu, by wszystko przemyśleć i przewartościować. Potwierdził, że jest sam. I na razie nie zamierza tego zmieniać. Egurrola w tym trudnym czasie nie korzysta z pomocy terapeuty.

Dla Carmen nie jest to łatwe... Ale sądzę też, że moja relacja z nią stała się dużo głębsza. Spędzamy teraz razem zdecydowanie więcej czasu niż kiedyś. Robimy razem wszystko, na co tylko mamy ochotę: oglądamy telewizję, jemy kanapki, odrabiamy lekcje, powtarzamy słówka. Paradoksalnie dzięki Carmen mam też więcej czasu dla siebie. Bo ona potrafi wyrwać mnie z wiru pracy o każdej porze dnia i nocy. Chciałbym pewnego dnia zabrać Carmen na Kubę, by poznała swojego dziadka, który tam mieszka, powiedział.