Wielkimi krokami zbliża się 2. edycja programu "You Can Dance. Nowa generacja". Jak wiadomo, w nowej odsłonie show zaszło wiele zmian i w składzie jury zobaczymy Idę Nowakowską, Kasię Cichopek oraz Agustina Egurrolę. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z przewodniczącym jury, który zdradził nam, czy to prawda, że pomiędzy gwiazdą "M jak miłość" i tancerką naprawdę iskrzy! Zobaczcie, co nam powiedział.

"You Can Dance": Agustin Egurrola o spięciach Katarzyny Cichopek i Idy Nowakowskiej na planie show

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że Katarzyna Cichopek i Ida Nowakowska potrafią nieźle pokłócić się na planie "You Can Dance"! W rozmowie z reporterką Party.pl Kasia Cichopek zdradziła, że rzeczywiście dochodzi do spięć, bo panie mają po prostu inne gusta, jednak dzieje się to tylko na gruncie zawodowym, bo prywatnie obydwie bardzo się lubią.

A co o spięciach pomiędzy Kasią Cichopek i Idą Nowakowską na planie "You Can Dance. Nowa generacja" uważa Agustin Egurrola?

- Myślę, że w każdym programie, w którym są osobowości, dochodzi do takiej różnicy zdań, ale są to różnice merytoryczne. [...] Każdy z nas stara się podejmować decyzje zgodnie ze swoim sumieniem no i dochodzi do różnicy zdań. To jest naturalne i myślę, że o to chodzi, żeby każdy juror był inny - powiedział przed naszą kamerą.

A która z pań bardziej stawia na swoim? Katarzyna Cichopek czy Ida Nowakowska?