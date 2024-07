Tego się nikt nie spodziewał! Jak podaje tygodnik „Świat i ludzie" Agustin Egurolla i Nina Tyrka rozstali się! Okazuje się, że tancerka miała dość tego, że gwiazdor "Mam talent" ciągle pracuje i nie ma czasu dla rodziny! Według "Świat i ludzie" Nina wyprowadziła się z mieszkania Agustina wraz z ich 7-letnią córką Carmen Marią.

Reklama

Zobacz: Egurrola zabrał córkę do DDTVN. Ale wyrosła!



Agustin Egurolla i Nina Tyrka rozstali się!?

Agustin wiele lat obiecywał Ninie, że zmieni swoje podejście do życia, że będzie pracował mniej. Niestety, do tej pory najważniejsza jest dla niego kariera. Według informacji tabloidu, Tyrka dawała mu kilka szans, jednak on ich nie wykorzystał. Co więcej, nie ma ochoty walczyć o ten związek:

Zobacz także

Nie mają ślubu, nie musi więc być rozwodu. Marek obiecał hojnie łożyć na utrzymanie dziecka. Nie sprawia wrażenia, że chce walczyć o ten związek. Nina też się pogodziła z myślą, że to koniec - mówi znajoma tancerki

Oboje mają na głowie mnóstwo obowiązków. Niedługo rusza kolejna edycja "Mam talent", zaś Nina pojawi się w czwartym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Czy jest szansa, że uratują swój związek? Nina Tyrka będzie dziś na pewno na imprezie ramówkowej telewizji Polsat. Coś czujemy, że niejedna osoba zapyta ją o kryzys w związku...

A było tak blisko ślubu...

Zobacz: Egurrola i Tyrka: Czas na ślub!

Nina Tyrka i Agustin Egurolla na okładce Vivy!